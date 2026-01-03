Ассистент тренера «Шанхая» о 3:7 от «Металлурга»: «Мы неплохо начали, но 5-6 минут во втором периоде стоили нам победы. Ментально никакого спада не было»

Ассистент тренера «Шанхая» высказался о поражении от «Металлурга».

Ассистент тренера «Шанхая » Майк Келли оценил поражение от «Металлурга » (3:7) в домашнем матче Fonbet КХЛ.

– Начали первый период неплохо, здорово играли, но во втором периоде через пять‑шесть минут сбавили обороты и соперник этим воспользовался. Они были очень жадными до победы. Эти пять‑шесть минут стоили нам победы.

– Почувствовали, что команда психологически просела после первого гола?

– Ментально не было никакого спада. Не сильно переживали на этот счет. В хоккее нужно справляться с такими ситуациями.

– Спенсер Фу забросил впервые за 20 матчей. Какая его роль в команде?

– Мы используем Спенсера на очень многих позициях, в меньшинстве и в большинстве. Он такой универсальный игрок для нас. У него не очень хорошо получается с очками в этом сезоне, но очень рады, что сегодня забросил.

– Консультировались ли о возможной замене вратаря? В прошлом матче вы поменяли голкипера после трех шайб, сегодня пропустили семь.

– Да, мы постоянно общаемся с тренером вратарей, но в этом матче была другая ситуация. В прошлом матче это было еще начало, когда поменяли вратаря. Сегодня по‑другому все ощущалось, обстоятельства были другими

– У Вагнера много реализованных моментов, особенно при выходе один в один. Как это изменить?

– Может быть, ему стоит закрыть глаза. Он очень быстро выходит в такие моменты. Сориентироваться на такой скорости сложно. Ему нужно продолжать работать.

– Как себя чувствует Жерар Галлан? Участвует ли он в подготовке команды?

– Да, мы постоянно общаемся. Вчера созванивались, сегодня общались по переписке. Чувствует себя получше. Консультируется с врачами. Надеемся, что скоро поправится, – сказал Келли.