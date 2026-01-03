  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ассистент тренера «Шанхая» о 3:7 от «Металлурга»: «Мы неплохо начали, но 5-6 минут во втором периоде стоили нам победы. Ментально никакого спада не было»
0

Ассистент тренера «Шанхая» о 3:7 от «Металлурга»: «Мы неплохо начали, но 5-6 минут во втором периоде стоили нам победы. Ментально никакого спада не было»

Ассистент тренера «Шанхая» высказался о поражении от «Металлурга».

Ассистент тренера «Шанхая» Майк Келли оценил поражение от «Металлурга» (3:7) в домашнем матче Fonbet КХЛ. 

– Начали первый период неплохо, здорово играли, но во втором периоде через пять‑шесть минут сбавили обороты и соперник этим воспользовался. Они были очень жадными до победы. Эти пять‑шесть минут стоили нам победы.

– Почувствовали, что команда психологически просела после первого гола?

– Ментально не было никакого спада. Не сильно переживали на этот счет. В хоккее нужно справляться с такими ситуациями.

Спенсер Фу забросил впервые за 20 матчей. Какая его роль в команде?

– Мы используем Спенсера на очень многих позициях, в меньшинстве и в большинстве. Он такой универсальный игрок для нас. У него не очень хорошо получается с очками в этом сезоне, но очень рады, что сегодня забросил.

– Консультировались ли о возможной замене вратаря? В прошлом матче вы поменяли голкипера после трех шайб, сегодня пропустили семь.

– Да, мы постоянно общаемся с тренером вратарей, но в этом матче была другая ситуация. В прошлом матче это было еще начало, когда поменяли вратаря. Сегодня по‑другому все ощущалось, обстоятельства были другими

– У Вагнера много реализованных моментов, особенно при выходе один в один. Как это изменить?

– Может быть, ему стоит закрыть глаза. Он очень быстро выходит в такие моменты. Сориентироваться на такой скорости сложно. Ему нужно продолжать работать.

– Как себя чувствует Жерар Галлан? Участвует ли он в подготовке команды?

– Да, мы постоянно общаемся. Вчера созванивались, сегодня общались по переписке. Чувствует себя получше. Консультируется с врачами. Надеемся, что скоро поправится, – сказал Келли.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЖерар Галлан
logoШанхай Дрэгонс
logoМатч ТВ
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoСпенсер Фу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Воронков забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало». У форварда «Коламбуса» 26 очков в 40 играх
3 минуты назад
НХЛ. «Питтсбург» был сильнее «Детройта», «Сан-Хосе» примет «Тампу», «Каролина» против «Колорадо», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго»
17 минут назадLive
Ротенберг поздравил Потанина с 65-летием: «Один из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Спасибо за поддержку ФХР и сборных, развиваем хоккей вместе!»
30 минут назад
Чинахов стал первой звездой матча «Питтсбург» – «Детройт». Егор забил гол во 2-й игре за «Пингвинс» после обмена
сегодня, 19:59Видео
Собаки на вбрасываниях? Чирлидерши на льду? Такое бывает на матчах КХЛ?
сегодня, 20:00Спецпроект
Баландин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Разин не смог реанимировать его, свой авторитет в команде важнее. Интересно, в какую конюшню заскочит этот троянский конь»
сегодня, 19:12
Сборная Швейцарии в траурных повязках сыграла с Чехией на МЧМ в память о 40 погибших и 115 пострадавших из-за пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана
сегодня, 18:45
Чинахов забил первый гол за «Питтсбург» – «Детройту». Форвард проводит 2-й матч за «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса»
сегодня, 18:03Видео
Разин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Он не успевает в скорости. Его статус не позволил заставить себя тренироваться через «не могу» и занять чье‑то место»
сегодня, 17:41
Разин о 7:3 с «Шанхаем»: «Металлург» плохо начал, очень много брака. Помог гол за 5 секунд до конца 1-го периода. В третьем была задача не пропустить, справились»
сегодня, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о «Северстали»: «В прошлом сезоне играла прилично, была в лидерах. Козырев и Квартальнов работали вместе, взяли лучшее друг от друга»
19 минут назад
Веренски о включении в заявку США на ОИ-2026: «Одно из главных достижений для меня. Каждый мальчишка мечтает о Кубке Стэнли и олимпийском золоте»
45 минут назад
Петунин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Он написал в группу, все пожелали удачи. После Нового года мы его уже не видели. Каждый хочет играть»
сегодня, 19:45
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хомченко оставил нас в игре. Третий период – это мужество, самопожертвование, ловили на себя, выстояли»
сегодня, 19:27
Десятков после 2:4 от «Северстали»: «Ладе» нужно прекратить удалять, много пропускаем в меньшинстве. Уберем этот компонент – будет легче»
сегодня, 18:58
Гришин про 1:2 с «Сочи»: «Неудачная игра «Нефтехимика», все пошло не по плану. Не люблю быстрые голы, если не подкреплять их следующим голом»
сегодня, 18:29
Козырев после 4:2 «Северстали» с «Ладой»: «Равная игра. Абросимов и Лишка здорово играют, прослеживается «химия»
сегодня, 18:04
Дементьев о 6-м месте ЦСКА на Западе: «Удивляет. Состав приличный, тренер – победитель Кубка Гагарина. Есть время все отточить»
сегодня, 17:52
Плющев о допуске России на ЮЧМ в 2026-м: «Сомнительно из-за засилья хоккейных карликов в ИИХФ. Раньше сборная была конкурентном североамериканцев, теперь будем соперничать с остальными»
сегодня, 17:20
«Лада» проиграла 10 из 11 последних матчей, сегодня – 2:4 от «Северстали». У команды Козырева 3 победы в 5 встречах и 1-е место на Западе
сегодня, 16:45