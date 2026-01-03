Плющев о допуске России на ЮЧМ в 2026-м: «Сомнительно из-за засилья хоккейных карликов в ИИХФ. Раньше сборная была конкурентном североамериканцев, теперь будем соперничать с остальными»

Владимир Плющев оценил шансы допуска России на ЮЧМ в 2026 году.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о рекомендациях МОК допускать российских юношей на международные турниры с флагом и гимном и выразил сомнение, что россияне выступят на юношеском чемпионате мира в 2026 году.

«Есть вещи де-юре и де-факто. Де-факто МОК провозгласил, что хочет вернуть российскую молодежь на мировые пьедесталы. Но соревнования опять же проводятся под эгидой ИИХФ. Точно также в лыжном спорте недавно проголосовали за частичное снятие отстранений. До этого мы вернулись в плавании, других видах, в боксе вообще выступаем с флагом и гимном.

А ИИХФ с учетом засилья хоккейных карликов вряд ли так просто сдаст свои позиции. Раньше Россия была конкурентном для североамериканских команд, а теперь мы явно будем соперничать со всеми остальными. К сожалению, сомнительно, что весной 2026 года наши юниоры точно выступят на чемпионате мира», – сказал Плющев.