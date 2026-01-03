Разин о 7:3 с «Шанхаем»: «Металлург» плохо начал, очень много брака. Помог гол за 5 секунд до конца 1-го периода. В третьем была задача не пропустить, справились»

Андрей Разин подвел итоги игры «Металлурга» с «Шанхаем».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о победе над «Шанхаем » (7:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Плохое начало было сегодня, если бы не гол за 5 секунд до конца первого периода, можно было сказать, что провальный период. Очень много брака. Думаю, этот гол нам помог. В третьем периоде была задача не пропустить, с чем и справились.

– Во втором периоде вы забили пять раз. За счет чего удалось этого достичь?

– Мы хорошо провели второй период, удачно реализовали моменты, – сказал Разин.