Разин о 7:3 с «Шанхаем»: «Металлург» плохо начал, очень много брака. Помог гол за 5 секунд до конца 1-го периода. В третьем была задача не пропустить, справились»
Андрей Разин подвел итоги игры «Металлурга» с «Шанхаем».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Шанхаем» (7:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Плохое начало было сегодня, если бы не гол за 5 секунд до конца первого периода, можно было сказать, что провальный период. Очень много брака. Думаю, этот гол нам помог. В третьем периоде была задача не пропустить, с чем и справились.
– Во втором периоде вы забили пять раз. За счет чего удалось этого достичь?
– Мы хорошо провели второй период, удачно реализовали моменты, – сказал Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
