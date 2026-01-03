Щитов о Кузнецове: «Ему хочется играть, быть востребованным. В «Металлурге» такого шанса нет, а в «Салавате» – будет. Евгений поможет уфимцам попасть в плей-офф»

Никита Щитов оценил возможный переход Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев».

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил возможный переход нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев ».

– Кузнецову хочется играть, как и любому спортсмену, и быть востребованным, а в «Металлурге » такой шанс не предоставляется. А в Уфе, судя по всему, такая возможность будет, и он сможет играть и себя показывать. Опять же, многое будет зависеть от Виктора Козлова , как он будет использовать Кузнецова и в каких сочетаниях.

Поэтому большая нагрузка ложится на тренерский штаб. Надеюсь, все будет нормально, и Кузнецов поможет уфимскому клубу. Потому что игрок он мастеровитый, ему есть что передать более молодым партнерам.

– Кузнецова подписывали в том числе для того, чтобы он помогал молодым игрокам команды?

– Видимо, менеджмент клуба посчитал, что такой игрок им действительно нужен. Наверняка с ним тоже провели переговоры, пообщались и дали понять, в какой роли его хотят видеть в команде. Насколько сделка была правильной для всех сторон, можно будет понять после окончания сезона.

Кузнецов своим опытом должен будет помочь «Салавату Юлаеву» попасть в плей-офф. Думаю, что на него в клубе возлагают большие надежды, потому что за такое подписание, насколько оно окажется оправданным, будут спрашивать и менеджмент клуба, – сказал Щитов.

