«Металлург» обыграл «Шанхай» в Петербурге – 7:3. У команды Разина 5 побед в 6 последних матчах и 1-е место в КХЛ

«Металлурга» обыграл «Шанхай» со счетом 7:3 в выездном матче КХЛ.

«Металлург » одержал победу над «Шанхаем » со счетом 7:3. Матч регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ состоялся на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Магнитогорский клуб выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда под руководством Андрея Разина лидирует в общей таблице КХЛ с 64 очками после 40 встреч.

«Шанхай» проиграл 11 из 13 последних матчей. Команда под руководством Жерара Галлана набрала 39 баллов в 40 играх и идет 9-й на Западе.