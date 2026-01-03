«Металлург» обыграл «Шанхай» в Петербурге – 7:3. У команды Разина 5 побед в 6 последних матчах и 1-е место в КХЛ
«Металлурга» обыграл «Шанхай» со счетом 7:3 в выездном матче КХЛ.
«Металлург» одержал победу над «Шанхаем» со счетом 7:3. Матч регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ состоялся на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
Магнитогорский клуб выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда под руководством Андрея Разина лидирует в общей таблице КХЛ с 64 очками после 40 встреч.
«Шанхай» проиграл 11 из 13 последних матчей. Команда под руководством Жерара Галлана набрала 39 баллов в 40 играх и идет 9-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
