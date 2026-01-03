«Лада» проиграла 10 из 11 последних матчей, сегодня – 2:4 от «Северстали». У команды Козырева 3 победы в 5 встречах и 1-е место на Западе
«Лада» проиграла 10 из 11 последних матчей в КХЛ.
«Лада» уступила «Северстали» (2:4) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ, потерпев 10-е поражение в 11 последних встречах.
У команды под руководством Павла Десяткова 26 очков после 41 матча – меньше всех в КХЛ.
«Северсталь» одержала 3 победы в 5 последних встречах. Команда Андрея Козырева занимает 1-е место на Западе, имея в активе 57 очков после 42 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
