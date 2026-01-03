Ткачев сделал 40-й ассист в сезоне. Форвард «Металлурга» с 49 очками в 40 матчах лидирует в гонке бомбардиров

Владимир Ткачев сделал 40-й голевой пас в сезоне КХЛ.

Нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев дважды ассистировал партнерам в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ против «Шанхая » (7:3, третий период). Это 39-й и 40-й голевые пасы 30-летнего форварда в этом сезоне.

Теперь на счету Ткачева 49 (9+40) очков в 40 матчах. Владимир лидирует в гонке бомбардиров КХЛ, а также является лучшим ассистентом.