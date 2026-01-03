Кузнецов стал инициатором перехода в другой клуб из «Металлурга» («СЭ»)

Евгений Кузнецов сам принял решение об уходе из «Металлурга».

Нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов стал инициатором перехода в другой клуб, сообщил «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 3 января, «Металлург» поместил хоккеиста в список отказов. Считается, что форвард перейдет в «Салават Юлаев».

По данным издания, хоккеист быстро влился в коллектив в «Металлурге» и стал в нем своим, но на игровом времени это никак не сказывалось.

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.