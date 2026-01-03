Панарин делит с Зеттербергом, Тэйвсом и ван Римсдайком лидерство по очкам в матчах на открытом воздухе. У всех по 7 очков
Артемий Панарин – среди лидеров НХЛ по очкам в матчах на открытом воздухе.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин делит лидерство по количеству набранных очков в матчах НХЛ на открытом воздухе.
Россиянин набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:1).
Теперь в активе Панарина 7 (3+4) очков в 4 матчах на открытом воздухе.
По этому показателю он делит лидерство с тремя хоккеистами – Хенриком Зеттербергом (4 матча, 0+7), Джонатаном Тэйвсом (6 матчей, 2+5) и Джеймсом ван Римсдайком (8 матчей, 3+4).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт рекордов НХЛ
