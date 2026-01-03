Морис о непопадании Беннетта в состав Канады на ОИ-2026: «Он показывал лучший хоккей в карьере в последних 27 матчах. У сборной потрясающая команда»
Пол Морис оценил невключение Сэма Беннетта в состав сборной Канады.
Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал непопадание нападающего команды Сэма Беннетта в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.
«Он выиграл два Кубка Стэнли, был участником Кубка четырех наций, получил приз «Конн Смайт Трофи» [в прошлом сезоне] и, на мой взгляд, в последних 27 играх показывал лучший хоккей в своей карьере. Но у сборной Канады потрясающая команда», – сказал Пол Морис.
В этом сезоне форвард набрал 30 (13+17) очков при полезности «минус 2» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Бушар и Бедард – мимо, Селебрини – в сборной. Канада назвала состав на Олимпиаду
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости