Морис о непопадании Беннетта в состав Канады на ОИ-2026: «Он показывал лучший хоккей в карьере в последних 27 матчах. У сборной потрясающая команда»

Пол Морис оценил невключение Сэма Беннетта в состав сборной Канады.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал непопадание нападающего команды Сэма Беннетта в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

«Он выиграл два Кубка Стэнли, был участником Кубка четырех наций, получил приз «Конн Смайт Трофи» [в прошлом сезоне] и, на мой взгляд, в последних 27 играх показывал лучший хоккей в своей карьере. Но у сборной Канады потрясающая команда», – сказал Пол Морис .

В этом сезоне форвард набрал 30 (13+17) очков при полезности «минус 2» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

