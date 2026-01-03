«Кузнецов станет системообразующим игроком в «Салавате». Евгений просто хочет играть в хоккей, вариант интересный». Батрак о форварде

Батрак: Кузнецов станет системообразующим игроком в случае перехода в «Салават».

Комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак оценил возможный переход нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга » в «Салават Юлаев».

– Немножко странно, что эта история так долго длилась в «Металлурге». Разин долго воспитывал Кузнецова, все думали, что скоро воспитает, а Кузнецов уходит.

Для меня, а я не знаю всю внутрянку, он должен был готов играть за «Металлург» потом – ближе к плей-офф. Я уверен, что Евгений сам изъявил желание уйти и хочет просто играть в хоккей.

Если Кузнецов перейдет в «Салават Юлаев», то это вариант интересный. Самое главное, что Кузнецов дальше будет играть в КХЛ .

– Кузнецов поставил игру выше большого результата?

– Он уже все выиграл давно.

Думаю, что он просто хочет играть. И в «Металлурге» реально нет места для него. Даже если он был бы в идеальной форме, то не очень понимал, куда в эту команду его встроить.

Потому что у команды из Магнитогорска первые три тройки нападения готовые. И уход Евгения – это вариант, когда все в плюсе – два клуба и сам Евгений.

– Будет ли повторение истории с Уилсоном?

– Это разные истории. Когда Уилсон уходил из «Металлурга» в «Салават Юлаев», то он приходил к сильнейшим легионерам, с которыми ему нужно было не испортить.

Кузнецов, если перейдет в «Салават Юлаев », то станет системообразующим игроком. Он в принципе такой хоккеист, – сказал Артем Батрак.