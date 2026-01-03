Макклин Селебрини: «Кросби – один из величайших хоккеистов в истории, вероятно. Маккиннон – на пути к этому. Невозможно не впитывать мелочи, которые они делают»

Макклин Селебрини: Кросби и Маккиннон – лучшие хоккеисты в мире .

Нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини высказался про Сидни Кросби и Нэтана Маккиннона.

Все трое вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

«Кросби и Маккиннон – лучшие хоккеисты в мире. Сид, вероятно, уже один из величайших в истории. Нэйт – на пути к этому.

Я находился рядом с парнями на ЧМ-2025 и провел немного времени летом с ними.

И просто невозможно не впитывать все мелочи, которые они делают, и то, как они подходят к каждому дню. Они любят то, что делают. Не думаю, что они достигли бы нынешнего положения, если бы не сделали этого.

Просто наблюдая за ними и находясь рядом, не можешь не заразиться их влиянием», – сказал Селебрини.