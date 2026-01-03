Агент Кузнецова о «Металлурге»: «Рассчитывали на одно, оказалось – по-другому. Главное – расстаемся в хороших отношениях»
Агент Евгения Кузнецова оценил итоги выступления хоккеиста в «Металлурге».
Шуми Бабаев, представитель Евгения Кузнецова, ответил на вопрос по поводу периода, который нападающий провел в «Металлурге».
Сегодня, 3 января, «Металлург» поместил хоккеиста в список отказов. Считается, что форвард перейдет в «Салават Юлаев».
– Как оцените период Кузнецова в «Металлурге»?
– Так скажем: рассчитывали на одно, оказалось – по-другому. Но самое главное, что мы расстаемся в хороших отношениях.
По совместной договоренности пришли к такому решению, – заявил Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости