«Трактор» может подписать вратаря системы «Нью-Джерси» Доуса. Голкипер интересен еще одному клубу КХЛ
Вратарь Нико Доус может перейти в «Трактор».
25-летний голкипер системы «Нью-Джерси» Нико Доус входит в сферу интересов «Трактора», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Канадский вратарь также интересен еще одному клубу КХЛ.
В этом сезоне Доус провел один матч за «Дэвилс» в регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ за «Ютику» он сыграл на данный момент 20 игр в чемпионате, пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 88,2% бросков.
«Нью-Джерси» выбрал Доуса в третьем раунде драфта НХЛ-2020 под общим 84-м номером.
По ходу этого сезона уральцы расторгли договор с вратарем Крисом Дриджером.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости