«Трактор» может подписать вратаря системы «Нью-Джерси» Доуса. Голкипер интересен еще одному клубу КХЛ

Вратарь Нико Доус может перейти в «Трактор».

25-летний голкипер системы «Нью-Джерси » Нико Доус входит в сферу интересов «Трактора », сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Канадский вратарь также интересен еще одному клубу КХЛ .

В этом сезоне Доус провел один матч за «Дэвилс» в регулярном чемпионате НХЛ . В АХЛ за «Ютику» он сыграл на данный момент 20 игр в чемпионате, пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 88,2% бросков.

«Нью-Джерси» выбрал Доуса в третьем раунде драфта НХЛ-2020 под общим 84-м номером.

По ходу этого сезона уральцы расторгли договор с вратарем Крисом Дриджером.