«Нефтехимик» интересовался Кузнецовым. Форвард может перейти в «Салават» после списка отказов «Металлурга»
«Нефтехимик» интересовался Евгением Кузнецовым.
«Нефтехимик» проявлял интерес к нападающему Евгению Кузнецову.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Сегодня, 3 января, «Металлург» поместил хоккеиста в список отказов. Считается, что форвард перейдет в «Салават Юлаев».
В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости