«Нефтехимик» интересовался Кузнецовым. Форвард может перейти в «Салават» после списка отказов «Металлурга»

«Нефтехимик » проявлял интерес к нападающему Евгению Кузнецову.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Сегодня, 3 января, «Металлург » поместил хоккеиста в список отказов. Считается, что форвард перейдет в «Салават Юлаев ».

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.