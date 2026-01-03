Нэтан Маккиннон: «Как можно не взять Селебрини в состав Канады на Олимпиаду? Он потрясающий хоккеист»
Нэтан Маккиннон оценил включение Макклина Селебрини в состав Канады на ОИ.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон высказался о включении 19-летнего форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.
«Думаю, что это было очевидно. Как можно было не взять его в команду?
Он был с нами на ЧМ-2025. Удалось посмотреть на него поближе. Он потрясающий хоккеист. Здорово, что такой парень есть в команде», – сказал Нэтан Маккиннон.
В этом сезоне Селебрини набрал 62 (22+40) очка при полезности «плюс 13» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
