Нэтан Маккиннон: «Как можно не взять Селебрини в состав Канады на Олимпиаду? Он потрясающий хоккеист»

Нэтан Маккиннон оценил включение Макклина Селебрини в состав Канады на ОИ.

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон высказался о включении 19-летнего форварда «Сан-Хосе » Макклина Селебрини в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

«Думаю, что это было очевидно. Как можно было не взять его в команду?

Он был с нами на ЧМ-2025. Удалось посмотреть на него поближе. Он потрясающий хоккеист. Здорово, что такой парень есть в команде», – сказал Нэтан Маккиннон .

В этом сезоне Селебрини набрал 62 (22+40) очка при полезности «плюс 13» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.