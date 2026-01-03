Алексей Касатонов: «Металлург» – лучшая команда КХЛ, а Разин – лучший тренер. Они сильнее всех по игре, в клубе играют сильнейшие хоккеисты лиги»

Алексей Касатонов: «Металлург» – лучшая команда КХЛ на данный момент.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал «Металлург» лучшей командой текущего сезона КХЛ .

«Для меня «Металлург» – лучшая команда всего чемпионата на данный момент. По игре они сильнее всех. В нужные моменты команда собирается и добывает важные победы. Поэтому они и идут на первом месте.

Как раз в «Металлурге» играют сильнейшие хоккеисты КХЛ. Владимир Ткачев является лучшим бомбардиром всего чемпионата. Плюс в команде очень крепкая вратарская линия. Илья Набоков периодически помогает забирать очень важные очки. Он ведь задрафтован «Колорадо», а это тоже говорит о многом.

Не стоит забывать, что в «Металлурге» работает лучший тренер всего чемпионата на данный момент. Я имею в виду Андрея Разина . На сегодняшний день он больше всех заслуживает внимания.

Как раз недавнее продление сотрудничества «Металлурга » с Разиным является вполне логичным на фоне успехов команды. Руководство клуба ему доверяет. Они видят будущее вместе с ним.

Теперь Разин может спокойно работать и не думать о контракте. Это соглашение можно назвать взаимовыгодным.

Исходя из этих факторов «Металлург» можно назвать сильнейшей командой всего чемпионата. Они сейчас находятся на пике», – сказал Касатонов.