«Лада» подписала Устименко. Вратарь сделал 5 шатаутов в 14 матчах за ЦСК ВВС в ВХЛ, пропуская в среднем 1,19 шайбы
Кирилл Устименко перешел в «Ладу».
«Лада» подписал двусторонний контракт с 26-летним вратарем Кириллом Устименко.
Договор рассчитан до завершения этого сезона.
В этом сезоне Устименко выступал в ВХЛ за «Челны» (2 матча, в среднем пропускал 5,94 шайбы и отражал 83,6% бросков) и ЦСК ВВС (14 матчей, 5 шатаутов в среднем пропускал 1,19 шайбы и отражал 95,2% бросков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости