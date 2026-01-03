  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лада» подписала Устименко. Вратарь сделал 5 шатаутов в 14 матчах за ЦСК ВВС в ВХЛ, пропуская в среднем 1,19 шайбы
«Лада» подписала Устименко. Вратарь сделал 5 шатаутов в 14 матчах за ЦСК ВВС в ВХЛ, пропуская в среднем 1,19 шайбы

Кирилл Устименко перешел в «Ладу».

«Лада» подписал двусторонний контракт с 26-летним вратарем Кириллом Устименко.

Договор рассчитан до завершения этого сезона.

В этом сезоне Устименко выступал в ВХЛ за «Челны» (2 матча, в среднем пропускал 5,94 шайбы и отражал 83,6% бросков) и ЦСК ВВС (14 матчей, 5 шатаутов в среднем пропускал 1,19 шайбы и отражал 95,2% бросков).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
