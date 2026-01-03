Гендиректор «Салавата»: «Рады, что приложили руку к развитию Жаровского. Саша в 18 лет – лучший бомбардир команды и претендент на звание лучшего новичка КХЛ сезона»

Ринат Баширов оценил игру Александра Жаровского.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов прокомментировал игру Александра Жаровского в этом сезоне.

18-летний форвард набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 8» в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

– Вас удивляет такой прорыв юного таланта Александра Жаровского?

– Безусловно, мы рады, что он играет у нас и что мы приложили руку к его развитию.

Саша в 18 лет является лучшим бомбардиром команды и претендентом на звание лучшего новичка КХЛ по итогу сезона.

– Тут, конечно, сказывается и доверие со стороны Виктора Козлова.

– Однозначно.

Он увидел, рассмотрел парня, выпустил его в основном составе еще в прошлогодней серии плей-офф со «Спартаком». И после этого Саша с каждым днем только прибавляет, – сказал Ринат Баширов .