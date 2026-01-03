Гендиректор «Салавата»: «Рады, что приложили руку к развитию Жаровского. Саша в 18 лет – лучший бомбардир команды и претендент на звание лучшего новичка КХЛ сезона»
Ринат Баширов оценил игру Александра Жаровского.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал игру Александра Жаровского в этом сезоне.
18-летний форвард набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 8» в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Вас удивляет такой прорыв юного таланта Александра Жаровского?
– Безусловно, мы рады, что он играет у нас и что мы приложили руку к его развитию.
Саша в 18 лет является лучшим бомбардиром команды и претендентом на звание лучшего новичка КХЛ по итогу сезона.
– Тут, конечно, сказывается и доверие со стороны Виктора Козлова.
– Однозначно.
Он увидел, рассмотрел парня, выпустил его в основном составе еще в прошлогодней серии плей-офф со «Спартаком». И после этого Саша с каждым днем только прибавляет, – сказал Ринат Баширов.
