Эрик Карлссон: «Олимпиада в Сочи – один из лучших моментов в моей карьере, прекрасные воспоминания. Мне не хватало этого последние 10-12 лет»

Эрик Карлссон: Олимпиада в Сочи – один из лучших моментов в моей карьере.

Защитник «Питтсбурга » Эрик Карлссон высказался о попадании в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026.

Это будет первый турнир с участием игроков НХЛ после Олимпиады-2014 в Сочи. В финале того соревнования Канада обыграла Швецию (3:0).

«Это огромная честь. Это здорово. Я очень рад, взволнован и ждал этого очень долго.

Да, у меня не очень хорошие воспоминания по поводу финала Олимпиады-2014. Но нет, на самом деле у меня прекрасные воспоминания о турнире в Сочи. Один из лучших моментов в моей хоккейной карьере.

Мы проиграли в финале, но наш состав был ослаблен. Очень горжусь тем, чего мы добились. Думаю, оглядываясь назад, мы выжали максимум из каждого и завоевали серебро.

В целом это был потрясающий опыт. Очевидно, этого мне не хватало последние 10-12 лет», – сказал Эрик Карлссон .