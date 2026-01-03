Фирстов об интервью перед драфтом НХЛ: «Поставили мусорную корзину. Спросили: «Что выберешь: бросишь ты или брошу я?» Выбрал второй вариант – это неправильный ответ»

Владислав Фирстов высказался касательно преддрафтовых интервью в НХЛ.

Нападающий «Торпедо » Владислав Фирстов поделился воспоминаниями по поводу интервью перед драфтом НХЛ.

Хоккеист был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 42-м номером.

– Интервью клубов перед драфтом – это всегда что-то очень странное и интересное. Какие вопросы удивили вас больше всего?

– Я, конечно, не помню все вопросы, но они были максимально странными.

Нас спрашивали чем мы завтракаем, какие вещи носим… Это все преподносилось максимально серьезно. Приходилось отвечать на каждый вопрос, потому что для клубов это немаловажно.

Может быть, для русских это может показаться дикостью, но для североамериканцев в этом нет ничего странного. Клубы каким-то образом анализируют всю полученную информацию.

На одном из интервью на пол поставили мусорную корзину, где-то в метрах десяти от меня.

Интервьюер задал вопрос: «Как думаешь, я смогу попасть скомканной бумажкой в эту корзину?». Я ответил, что нет, потому что расстояние до корзины было огромным.

После этого меня спросили: «Что выберешь: бросишь ты или брошу я?» Я выбрал второй вариант, а оказалось, что это неправильный ответ. Я должен был попробовать кинуть бумажку сам, тем самым взяв на себя ответственность и инициативу.

В 18 лет я, конечно, не особо соображал, а там приходилось думать наперед, – сказал Владислав Фирстов.