Давыдов про возможные 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Это рекорд практически того же уровня, что Овечкин показал в НХЛ, обогнав Гретцки»

Виталий Давыдов сравнил рекорд Вадима Шипачева с достижением Александра Овечкина.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался про нападающего минского «Динамо » Вадима Шипачева , который имеет шанс набрать 1000 очков в КХЛ.

– У Шипачева сейчас 998 очков, рубеж может покориться уже к Рождеству, когда его минское «Динамо» сыграет в Челябинске и в Москве против ЦСКА.

– Да, отличное расписание, отличные города. Но не будем торопиться, все-таки событие – историческое, отметка – уникальная. Не нужно лишнего давления.

– С чем можно сравнить его достижение?

– Уже говорил о том, что это рекорд практически того же уровня, что показал в НХЛ наш воспитанник Саша Овечкин, когда обогнал по голам Уэйна Гретцки .

Рекорд Овечкина будет очень трудно когда-либо побить, особенно при нынешних правилах.

Но и тысяча Шипачева – высочайшая отметка. Не вижу того, кто в ближайшие годы, а может и десятилетия на нее замахнется. Это ведь нужно провести 15 сезонов подряд по 60-70 очков.

То есть примерно по одному очку за календарный матч на протяжении полутора десятков лет. Мощнейший график!

– Когда ждете от Шипачева его тысячу? В Москве против ЦСКА?

– Знаете, в Вадиме я не сомневаюсь. Тут я большего жду от КХЛ.

В новогодние каникулы у КХЛ было время подготовиться. Как лига отметит эту историческую отметку?

Сможет ли сделать что-то похожее на то, что сделала НХЛ во время рекордного матча Овечкина? Назовет ли именем Шипачева бомбардирскую номинацию? Ну и так далее, – сказал Виталий Давыдов.