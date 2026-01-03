«Вы не очень умны, если подумали, что мы приняли решение из-за одного эпизода». Герин о том, что Фокса не взяли на ОИ, поскольку он не уследил за Макдэвидом в финале Кубка четырех наций
Билл Герин высказался о непопадании Адама Фокса в состав сборной США.
Генеральный менеджер сборной США Билл Герин высказался о невключении защитника «Рейнджерс» Адама Фокса в состав национальной команды на Олимпиаду-2026.
Функционер ответил на предположение о том, что Фокса не включили в состав из-за того, что он оказался на льду в момент победного гола Коннора Макдэвида в финале Турнира четырех наций, в котором США проиграли 2:3.
В том эпизоде Фокс находился у своих ворот и решил пойти ближе к борту на фланг, из-за чего Макдэвид остался один на пятаке, получил передачу и забросил шайбу.
«Вам, ребята, предстоит это обсудить и осмыслить. Но если вы подумали, что мы приняли решение из-за одного эпизода, то вы, должно быть, не очень умны», – сказал Билл Герин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости