Тренер «Адмирала» Гизатуллин о победе над «Амуром»: «Не устроило качество игры, соперник выглядел получше, но терпение принесло результат»

Ильнур Гизатуллин оценил победу над «Амуром».

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала » Ильнур Гизатуллин высказался после победы над «Амуром » (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Нужная победа, хорошее начало года. Ребята выполнили установку, дотерпели. Соперник выглядел получше, но терпение принесло результат. План на игру сработал.

– По качеству игру все ли вас устроило?

– Нет, качество игры не устроило. Поражения давят на ребят, следуют простые ошибки, руки немного дрожат.

С победами приходит уверенность, тогда все начинает получаться. Мы проигрывали в технике, но не в физике, – сказал Ильнур Гизатуллин .

«Адмирал» победил «Амур» (3:2) благодаря голу Олсона на 59:40. Команда Гизатуллина уступила 28:62 по броскам в сторону ворот