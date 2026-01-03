Тренер «Адмирала» Гизатуллин о победе над «Амуром»: «Не устроило качество игры, соперник выглядел получше, но терпение принесло результат»
Ильнур Гизатуллин оценил победу над «Амуром».
Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался после победы над «Амуром» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Нужная победа, хорошее начало года. Ребята выполнили установку, дотерпели. Соперник выглядел получше, но терпение принесло результат. План на игру сработал.
– По качеству игру все ли вас устроило?
– Нет, качество игры не устроило. Поражения давят на ребят, следуют простые ошибки, руки немного дрожат.
С победами приходит уверенность, тогда все начинает получаться. Мы проигрывали в технике, но не в физике, – сказал Ильнур Гизатуллин.
«Адмирал» победил «Амур» (3:2) благодаря голу Олсона на 59:40. Команда Гизатуллина уступила 28:62 по броскам в сторону ворот
