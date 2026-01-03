Андриевский про 2:3 от «Адмирала»: «Случайные удаления перечеркивают все старания «Амура». Владели преимуществом, было много моментов, чтобы забить побольше»
Александр Андриевский высказался о поражении от «Адмирала».
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Игра понравилась зрителям – их было много. Владели преимуществом, было много моментов, чтобы забить побольше и довести игру до победы.
Но подвела реализация, какой‑то злой рок, а случайные удаления перечеркивают все старания. Ребята молодцы, отыгрались с 0:2. Немного не повезло, но мы это переборем.
Надо забивать первыми, для этого были моменты. Игра состоит из ошибок: кто‑то реализовывает моменты, кто‑то – нет. Последнее время с реализацией у нас не очень», – сказал Александр Андриевский.
«Адмирал» победил «Амур» (3:2) благодаря голу Олсона на 59:40. Команда Гизатуллина уступила 28:62 по броскам в сторону ворот
