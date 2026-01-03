Агент Кузнецова: «Попросили «Металлург» выставить нас в список отказов. По регламенту была только такая возможность перейти туда, куда хотим. В «Салават», надеюсь»
Агент Кузнецова: Евгений будет играть в «Салавате Юлаеве», надеюсь.
Шуми Бабаев, агент Евгения Кузнецова, высказался о том, что «Металлург» поместил нападающего в список отказов.
– Как пришли к такому решению?
– Обратились в клуб, попросили, чтобы нас выставили на драфт отказов.
Согласно регламенту, была только такая возможность перейти туда, куда мы хотим. «Металлург» так никогда не делает, но мы попросили, и нам пошли навстречу.
У нас все нормально. Мы с клубом в отличных отношениях. Со своей стороны выполнили все условия и были порядочны. Евгений попросил дать ему возможность двигаться дальше.
– Когда планируете определиться с новой командой? Правда, что это будет «Салават Юлаев»?
– «Салават» уже нажал (в ЦИБе – центральное информационное бюро КХЛ – Спортс’‘). Надеюсь, будем играть там, – сказал Шуми Бабаев.
