Экхольм о непопадании в состав Швеции на ОИ-2026: «Это был мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, возможно. Огромное разочарование»
Маттиас Экхольм выразил разочарование из-за непопадания в состав Швеции на ОИ.
35-летний защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм поделился эмоциями после того, как не вошел в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026.
Экхольм участвовал в Кубке четырех наций в феврале 2025 года. Защитники Филип Броберг и Оливер Экман-Ларссон пропустили турнир, но были включены в состав национальной команды на Олимпиаду.
«Это расстраивает. Возможно, это был мой последний шанс сыграть на Олимпиаде.
Олимпийские игры по значимости стоят в одном ряду с Кубком Стэнли, поэтому, конечно, это огромное разочарование для меня. Но сейчас я не могу ничего с этим поделать», – сказал Маттиас Экхольм.
В этом сезоне Экхольм набрал 17 (3+14) очков при полезности «плюс 2» в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.
