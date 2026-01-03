  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экхольм о непопадании в состав Швеции на ОИ-2026: «Это был мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, возможно. Огромное разочарование»
5

Экхольм о непопадании в состав Швеции на ОИ-2026: «Это был мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, возможно. Огромное разочарование»

Маттиас Экхольм выразил разочарование из-за непопадания в состав Швеции на ОИ.

35-летний защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм поделился эмоциями после того, как не вошел в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026.

Экхольм участвовал в Кубке четырех наций в феврале 2025 года. Защитники Филип Броберг и Оливер Экман-Ларссон пропустили турнир, но были включены в состав национальной команды на Олимпиаду.

«Это расстраивает. Возможно, это был мой последний шанс сыграть на Олимпиаде.

Олимпийские игры по значимости стоят в одном ряду с Кубком Стэнли, поэтому, конечно, это огромное разочарование для меня. Но сейчас я не могу ничего с этим поделать», – сказал Маттиас Экхольм.

В этом сезоне Экхольм набрал 17 (3+14) очков при полезности «плюс 2» в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМаттиас Экхольм
logoОлимпиада-2026
logoСборная Швеции по хоккею
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoОливер Экман-Ларссон
logoФилип Броберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции на ОИ-2026
вчера, 15:40
Главные новости
Как родители помогали звездам КХЛ? Перешивали коньки и строили площадки
26 минут назадСпецпроект
Третьяк об НХЛ: «В 1984-м приезжала делегация из «Монреаля». Но руководство коммунистической партии решило, что я не должен ехать. Ответили канадцам, что Третьяк к вам не хочет»
32 минуты назад
Эрик Карлссон: «Олимпиада в Сочи – один из лучших моментов в моей карьере, прекрасные воспоминания. Мне не хватало этого последние 10-12 лет»
56 минут назад
Давыдов про возможные 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Это рекорд практически того же уровня, что Овечкин показал в НХЛ, обогнав Гретцки»
сегодня, 11:01
«Вы не очень умны, если подумали, что мы приняли решение из-за одного эпизода». Герин о том, что Фокса не взяли на ОИ, поскольку он не уследил за Макдэвидом в финале Кубка четырех наций
сегодня, 10:22
Агент Кузнецова: «Попросили «Металлург» выставить нас в список отказов. По регламенту была только такая возможность перейти туда, куда хотим. В «Салават», надеюсь»
сегодня, 10:05
КХЛ. «Адмирал» обыграл «Амур», «Металлург» в гостях у «Шанхая», «Сочи» примет «Нефтехимик», «Северсталь» сыграет с «Ладой»
сегодня, 09:20
Андрей Назаров: «Хочется продолжения атакующего и агрессивного хоккея – это делает КХЛ лучшей лигой в Европе. Надеюсь, ребята сильно не объедались салатами и находятся в форме»
сегодня, 09:11
«Салават Юлаев» заберет Кузнецова из списка отказов «Металлурга» («Чемпионат»)
сегодня, 09:01
Давыдов о Чернышове: «Почему у штаба Кудашова редко получалось замечать воспитанников? Легче всего ехать на легионерах и ветеранах. Но перспектива в том, чтобы раскрывать молодых»
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Лада» подписала Устименко. Вратарь сделал 5 шатаутов в 14 матчах за ЦСК ВВС в ВХЛ, пропуская в среднем 1,19 шайбы
15 минут назад
Гендиректор «Салавата»: «Рады, что приложили руку к развитию Жаровского. Саша в 18 лет – лучший бомбардиром команды и претендент на звание лучшего новичка КХЛ сезона»
44 минуты назад
Фирстов об интервью перед драфтом НХЛ: «На пол поставили мусорную корзину. Спросили: «Что выберешь: бросишь ты или брошу я?». Выбрал второй вариант – это неправильный ответ»
сегодня, 11:12
Тренер «Адмирала» Гизатуллин о победе над «Амуром»: «Не устроило качество игры, соперник выглядел получше, но терпение принесло результат»
сегодня, 10:17
Андриевский про 2:3 от «Адмирала»: «Случайные удаления перечеркивают все старания «Амура». Владели преимуществом, было много моментов, чтобы забить побольше»
сегодня, 10:06
Гендиректор «Салавата»: «Ремпал очень мотивирован и хочет доказать, что готов максимально помогать команде. Шелдон полностью наберет форму после праздников»
сегодня, 09:40
«Адмирал» победил «Амур» (3:2) благодаря голу Олсона на 59:40. Команда Гизатуллина уступила 28:62 по броскам в сторону ворот
сегодня, 09:30Видео
«Анахайм» проиграл 5-й матч подряд, дальше – «Вашингтон». Команда Кенневилла идет 6-й на Западе
сегодня, 08:30
Джонс получил травму в 900-м матче в НХЛ – в «Зимней классике» против «Рейнджерс». Защитник «Флориды» вошел в состав США на ОИ-2026
сегодня, 08:15
Зибанежад и Панарин с 3+2 и 2+1 в «Зимней классике» стали 1-й и 2-й звездами дня в НХЛ. Куинн Хьюз с 0+4 признан 3-й звездой
сегодня, 07:35