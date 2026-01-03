«Адмирал» победил «Амур» (3:2) благодаря голу Олсона на 59:40. Команда Гизатуллина уступила 28:62 по броскам в сторону ворот
«Адмирал» обыграл «Амур» за счет гола за 20 секунд до конца 3-го периода.
«Адмирал» победил «Амур» (3:2) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победный гол при игре в большинстве за 20 секунд до завершения третьего периода забросил нападающий приморцев Кайл Олсон, оформивший дубль в этом матче.
При этом хабаровский клуб перебросал соперника со счетом 62:28 в сторону ворот и 33:20 – в створ.
На данный момент «Амур» идет 7-м в таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков в 42 матчах. «Адмирал» располагается на 11-й строчке, набрав 33 балла в 39 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
