«Адмирал» победил «Амур» (3:2) благодаря голу Олсона на 59:40. Команда Гизатуллина уступила 28:62 по броскам в сторону ворот

«Адмирал» обыграл «Амур» за счет гола за 20 секунд до конца 3-го периода.

«Адмирал» победил «Амур» (3:2) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Победный гол при игре в большинстве за 20 секунд до завершения третьего периода забросил нападающий приморцев Кайл Олсон , оформивший дубль в этом матче.

При этом хабаровский клуб перебросал соперника со счетом 62:28 в сторону ворот и 33:20 – в створ.

На данный момент «Амур » идет 7-м в таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков в 42 матчах. «Адмирал » располагается на 11-й строчке, набрав 33 балла в 39 матчах.