Гендиректор «Салавата»: «Ремпал очень мотивирован и хочет доказать, что готов максимально помогать команде. Шелдон полностью наберет форму после праздников»

Ринат Баширов: Шелдон Ремпал очень мотивирован.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов объяснил ситуацию с нападающим Шелдоном Ремпалом .

Форвард не играл за уфимцев с 7 декабря, после чего вернулся расположение команды и сыграл 30 декабря против минского «Динамо» (2:3 ОТ), сделав две передачи.

– В каком состоянии, после вынужденного отъезда, в Уфу вернулся Шелдон Ремпал?

– Мы пошли Шелдону навстречу, отпустили его в Канаду по семейным обстоятельствам. Затем он попросил еще на несколько дней остаться с семьей – мы опять же пошли ему навстречу.

В данный момент Ремпал очень мотивирован и хочет доказать, что готов максимально помогать команде. Конечно, человек где-то переживал, нервничал.

– Это логично.

– Изначально вообще планировалось, что он сыграет 5 января с «Нефтехимиком », но в итоге прилетел в Уфу в конце декабря поздней ночью, после чего с утра сразу же вышел на лед, продемонстрировав свой профессионализм.

Думаю, что после праздников Шелдон полностью наберет форму и мы увидим его прежним, – сказал Ринат Баширов .