Андрей Назаров: «Хочется продолжения атакующего и агрессивного хоккея – это делает КХЛ лучшей лигой в Европе. Надеюсь, ребята сильно не объедались салатами и находятся в форме»

Андрей Назаров: хочется продолжения атакующего хоккея в КХЛ.

Тренер Андрей Назаров объяснил, почему КХЛ является лучшей лигой в Европе.

«После празднования Нового года уже сегодня нас ждет первый игровой день регулярного чемпионата КХЛ в наступившем, 2026 году.

Надеюсь, что ребята сильно не объедались салатами и находятся в хорошей физической форме, так как конкуренция в лиге сильно повысилась и про легко набранные очки можно забыть.

Так что нужно начинать сразу, без раскачки. Времени на нее попросту нет, иначе велика вероятность остаться без плей-офф.

В целом же хочется, чтобы атакующий и агрессивный хоккей в КХЛ продолжился, ведь именно он делает КХЛ лучшей лигой в Европе.

Нужно всегда не только держать свой уровень, но и подтверждать его, двигаться дальше.

Мы видим, что все больше команд придерживаются подобной философии: игра в атаку, скорости, доверие молодым хоккеистам. Именно за такой игрой будущее. Тем более что такой хоккей всегда нравится болельщикам», – сказал Андрей Назаров.