«Салават Юлаев» заберет Кузнецова из списка отказов «Металлурга» («Чемпионат»)
Евгений Кузнецов перейдет в «Салават Юлаев».
«Салават Юлаев» заберет нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов КХЛ, сообщил «Чемпионат».
Сегодня, 3 января, «Металлург» поместил хоккеиста в список отказов.
В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости