«Салават Юлаев» заберет Кузнецова из списка отказов «Металлурга» («Чемпионат»)

Евгений Кузнецов перейдет в «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев » заберет нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов КХЛ, сообщил «Чемпионат».

Сегодня, 3 января, «Металлург » поместил хоккеиста в список отказов.

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.