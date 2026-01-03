«Анахайм» проиграл 5-й матч подряд, дальше – «Вашингтон». Команда Кенневилла идет 6-й на Западе

«Анахайм» проиграл пятый матч подряд в сезоне НХЛ.

«Анахайм» уступил «Миннесоте» (2:5) на домашнем льду в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, команда тренера Джоэла Кенневилла проиграла в пятый раз подряд. До этого «Дакс» потерпели поражения от «Сиэтла» (1:3), «Лос-Анджелеса» (1:6), «Сан-Хосе» (4:5) и «Тампы» (3:4 ОТ).

«Анахайм » сейчас располагается на шестой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков в 41 матче.

Калифорнийский клуб продолжит чемпионат 6 января матчем против «Вашингтона».