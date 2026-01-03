  • Спортс
  • Давыдов о Чернышове: «Почему у штаба Кудашова редко получалось замечать воспитанников? Легче всего ехать на легионерах и ветеранах. Но перспектива в том, чтобы раскрывать молодых»
Давыдов о Чернышове: «Почему у штаба Кудашова редко получалось замечать воспитанников? Легче всего ехать на легионерах и ветеранах. Но перспектива в том, чтобы раскрывать молодых»

Виталий Давыдов оценил игру Игоря Чернышова в НХЛ.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался по поводу игры 20-летнего нападающего «Сан-Хосе» Игоря Чернышова, который набрал 8 (3+5) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

– В эти дни в НХЛ выдает голевую серию наш Чернышов. Рад за очередного динамовца, но есть и сожаление.

– Какое?

– Мы много хвалили тренерский штаб Алексея Кудашова, но почему у него редко получалось замечать своих воспитанников, их раскрывать?

В прессе я старался всегда поддерживать Чернышова, но от тренеров было много критики. Но с нынешними молодыми критика не проходит, наоборот, их нужно направлять и зажигать.

Не удивлюсь, если вскоре то же самое, что и в случае с Чернышовым, мы увидим за океаном и в исполнении другого нашего таланта – Рябкина.

Я его тоже всегда старался как-то подтягивать – когда тренеры приклеили ему ярлык с лишним весом.

Знаете, легче всего ехать на легионерах и ветеранах. Но перспектива в том, чтобы раскрывать молодых.

Надеюсь, теперь молодежный участок работы в «Динамо» удастся наладить – и мы будем радоваться успехов динамовцев именно в родном клубе, – сказал Виталий Давыдов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
