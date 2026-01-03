«Металлург» поместил Кузнецова в список отказов. У форварда 1+8 в 15 играх за клуб в этом сезоне

«Металлург» поместил форварда Евгения Кузнецова в список отказов.

«Металлург » поместил форварда Евгения Кузнецова в список отказов, как сообщает пресс-служба КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить 33-летнему форварду продолжить карьеру в его структуре.

В октябре Кузнецов подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона.

В 15 играх за команду в Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности.

Неужели Кузнецов уходит из «Металлурга»?

Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»