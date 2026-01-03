Джонс получил травму в 900-м матче в НХЛ – в «Зимней классике» против «Рейнджерс». Защитник «Флориды» вошел в состав США на ОИ-2026
Сет Джонс получил травму в матче «Зимней классики».
Защитник «Флориды» Сет Джонс получил травму в матче «Зимней классики» в рамках регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:5).
Хоккеист, для которого этот матч стал 900-м в регулярках НХЛ, завершил игру в первом периоде из-за повреждения верхней части тела.
«Прямо сейчас все выглядит не так плохо», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.
В этом сезоне Джонс набрал 24 (6+18) очка при полезности «минус 2» в 40 матчах чемпионата. Также он был включен в состав сборной США на Олимпиаду-2026.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
