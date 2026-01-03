НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Детройта», «Сан-Хосе» примет «Тампу», «Каролина» против «Колорадо», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго»
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» проведет гостевой матч с «Детройтом», «Сан-Хосе» примет «Тампу», «Каролина» будет противостоять «Колорадо», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
