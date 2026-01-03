Зибанежад и Панарин с 3+2 и 2+1 в «Зимней классике» стали 1-й и 2-й звездами дня в НХЛ. Куинн Хьюз с 0+4 признан 3-й звездой
Мика Зибанежад и Артемий Панарин стали 1-й и 2-й звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз с ассистентским покером в матче с «Анахаймом» (5:2). Он установил рекорд «Уайлд» по числу ассистов (4) в одной игре для игроков обороны.
Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 3 (2+1) очками в матче «Зимней классики» с «Флоридой» (5:1).
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад с 5 (3+2) очками в матче с «Пантерс» (5:1). Он стал первым игроком, сделавшим хет-трик в матчах «Зимней классики», а также установил новый рекорд по очкам за игру для матчей на открытом воздухе в целом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
