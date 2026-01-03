«Рейнджерс» выиграли 6 из 6 матчей на открытом воздухе, в том числе 3 из 3 – в рамках «Зимней классики». Клуб лидирует в НХЛ по числу побед в таких играх

«Рейнджерс» выиграли 6 из 6 матчей на открытом воздухе.

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» (5:1) в матче «Зимней классики» НХЛ .

Клуб из Нью-Йорка в 6-й раз провел официальный матч лиги на открытом воздухе – и все 6 выиграл.

Ранее команда дважды побеждала в «Зимней классике» (в 2012 году был обыграна «Филадельфия» – 3:2, в 2018-м «Баффало» – 3:2 ОТ) и трижды – в играх Stadium Series (в 2014-м были обыграны «Нью-Джерси» – 7:3 и «Айлендерс» – 2:1, в 2024-м – «Айлендерс» – 6:5 ОТ).

По числу побед в матчах на открытом воздухе «Рейнджерс » занимают первое место в истории лиги.

На втором месте идет «Бостон » (4 победы при 1 поражении), третье место делят «Сент-Луис » (3 победы в 3 играх) и «Вашингтон » (3 победы при 1 поражении).