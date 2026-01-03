«Сиэтл» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Ламберта идет в зоне плей-офф на Западе
«Сиэтл» выиграл 6 из 7 последних матчей.
«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Лэйна Ламберта 6-й в последних 7 матчах (единственное поражение на этом отрезке – по буллитам).
До начала этой серии у «Кракена» был неудачный отрезок – 10 поражений в 11 играх.
С 43 очками в 39 играх «Сиэтл» идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе и в зоне плей-офф в Западной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости