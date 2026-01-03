Куинн Хьюз набрал 0+4 в матче с «Анахаймом» и обновил рекорд для защитников «Миннесоты» по ассистам за игру. У него 11 очков и «+7» в 10 играх за клуб
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и был признан первой звездой.
На счету 26-летнего защитника стало 34 (3+31) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
В 10 играх после обмена в «Уайлд» из «Ванкувера» – 11 (1+10) баллов при «+7» и среднем времени на льду 27:01.
Хьюз установил новый рекорд для защитников клуба по числу результативных передач за игру. По числу очков за игру (4) он повторил рекорд, установленный Мэттом Дамбой в 2018 году (1+3 в матче против «Далласа»).
По общему числу игр с 4+ ассистами (4) Хьюз делит 4-е место среди американских защитников в истории лиги с Филом Хаусли. В топ-3 входят Гэри Сутер (8 игр), Крис Челиос и Брайан Лич (по 6).