Куинн Хьюз набрал 0+4 в матче с «Анахаймом» и обновил рекорд для защитников «Миннесоты» по ассистам за игру. У него 11 очков и «+7» в 10 играх за клуб

Куинн Хьюз сделал ассистентский покер в матче с «Анахаймом».

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:2) и был признан первой звездой.

На счету 26-летнего защитника стало 34 (3+31) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».

В 10 играх после обмена в «Уайлд» из «Ванкувера» – 11 (1+10) баллов при «+7» и среднем времени на льду 27:01.

Хьюз установил новый рекорд для защитников клуба по числу результативных передач за игру. По числу очков за игру (4) он повторил рекорд, установленный Мэттом Дамбой в 2018 году (1+3 в матче против «Далласа»).

По общему числу игр с 4+ ассистами (4) Хьюз делит 4-е место среди американских защитников в истории лиги с Филом Хаусли . В топ-3 входят Гэри Сутер (8 игр), Крис Челиос и Брайан Лич (по 6).