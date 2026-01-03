Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне и делит 4-е место в гонке снайперов НХЛ. У него 48 очков в 42 играх

Кирилл Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и был признан третьей звездой.

В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 48 (24+24) очков в 42 играх при полезности «+5».

Он делит 4-е место в гонке снайперов лиги с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Джейсоном Робертсоном («Даллас»). Отставание от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – 10 шайб.

Сегодня Капризов (20:56, нейтральная полезность) реализовал 1 из 6 бросков в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.