Тренин в матче против «Анахайма»: 3-й гол в сезоне, ассист, 5 хитов и «+3» за 12:14. У него 14 очков в 42 играх
Яков Тренин набрал 1+1 в матче против «Анахайма».
Форвард «Миннесоты» Яков Тренин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).
28-летний россиянин прервал 13-матчевую безголевую серию. На его счету стало 14 (3+11) очков в 42 играх в сезоне при полезности «+9».
Сегодня Яков (12:14, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 5 силовых приемов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости