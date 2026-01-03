Тренин в матче против «Анахайма»: 3-й гол в сезоне, ассист, 5 хитов и «+3» за 12:14. У него 14 очков в 42 играх

Яков Тренин набрал 1+1 в матче против «Анахайма».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:2).

28-летний россиянин прервал 13-матчевую безголевую серию. На его счету стало 14 (3+11) очков в 42 играх в сезоне при полезности «+9».

Сегодня Яков (12:14, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 5 силовых приемов.