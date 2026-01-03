Юров сделал 1-й дубль в НХЛ – в матче с «Анахаймом». У него 6+9 в 35 играх в сезоне

Данила Юров сделал 1-й дубль в НХЛ в матче с «Анахаймом».

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:2).

22-летний россиянин прервал 7-матчевую безголевую серию, оформив первый дубль в лиге.

На его счету стало 15 (6+9) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 12:33.

Сегодня Юров (14:21, нейтральная полезность) реализовал 2 из 2 бросков в створ. Также он допустил 1 потерю и выиграл 36% вбрасываний (5 из 14).