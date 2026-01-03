  • Спортс
  • 36 153 зрителя посетили матч «Флориды» и «Рейнджерс» на открытом воздухе. Игра в Майами прошла при +17 градусах тепла – рекорд «Зимней классики» НХЛ
Стала известна посещаемость матча «Зимней классики» НХЛ между «Флоридой» и «Рейнджерс» (1:5). 

На игру, проходившую в Майами на открытом воздухе, пришли 36 153 зрителя. Официальная вместимость арены бейсбольной арены LoanDepot Park – 36 742 зрительских места. 

Таким образом, показатель посещаемости стал самым низким для матчей «Зимней классики» (проходит с 2008 года). 

Игра состоялась при плюс 63 градусах тепла по Фаренгейту (плюс 17,2 градуса по Цельсию). Это рекорд для матчей «Зимней классики». 

Если же брать все игры НХЛ на открытом воздухе, то при более теплой погоде ранее проходила только одна из них.

В феврале 2016 года «Колорадо» сыграл с «Детройтом» (3:5) в Денвере в рамках Stadium Series при 65 градусах тепла по Фаренгейту (плюс 18,3 градуса по Цельсию). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФлорида
болельщики
logoНХЛ
рекорды
NHL Stadium Series
Зимняя классика НХЛ
logoРейнджерс
