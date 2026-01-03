Гавриков сделал 5 блоков в матче «Зимней классики» против «Флориды». У него 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 20:55

Владислав Гавриков сделал 5 блоков в матче «Зимней классики» против «Флориды».

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков принял участие в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 15 (7+8) очков в 43 играх при полезности «+3» и среднем времени на льду 23:48.

Сегодня Гавриков (20:55, «+2») заблокировал 5 бросков соперника, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1.