Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков «Рейнджерс» в матче «Зимней классики»

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков в «Зимней классике».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч «Зимней классики» НХЛ против «Рейнджерс » (1:5). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

37-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков (78,9%). Пятую шайбу клуб из Нью-Йорка забросил в пустые ворота.

В текущем сезоне у Бобровского 17 побед и 11 поражений в 28 играх (88,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,84).