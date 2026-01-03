  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков «Рейнджерс» в матче «Зимней классики»
0

Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков «Рейнджерс» в матче «Зимней классики»

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков в «Зимней классике».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч «Зимней классики» НХЛ против «Рейнджерс» (1:5). Игра проходила в Майами на открытом воздухе. 

37-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков (78,9%). Пятую шайбу клуб из Нью-Йорка забросил в пустые ворота. 

В текущем сезоне у Бобровского 17 побед и 11 поражений в 28 играх (88,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,84). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoРейнджерс
Зимняя классика НХЛ
logoСергей Бобровский
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Салават Юлаев» заберет Кузнецова из списка отказов «Металлурга» («Чемпионат»)
3 минуты назад
Давыдов о Чернышове: «Почему у штаба Кудашова редко получалось замечать воспитанников? Легче всего ехать на легионерах и ветеранах. Но перспектива в том, чтобы раскрывать молодых»
42 минуты назад
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Детройта», «Сан-Хосе» примет «Тампу», «Каролина» против «Колорадо», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго»
59 минут назад
«Металлург» поместил Кузнецова в список отказов. У форварда 1+8 в 15 играх за клуб в этом сезоне
сегодня, 07:58
КХЛ. «Адмирал» против «Амура», «Металлург» в гостях у «Шанхая», «Сочи» примет «Нефтехимик», «Северсталь» сыграет с «Ладой»
сегодня, 07:00Live
Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне и делит 4-е место в гонке снайперов НХЛ. У него 48 очков в 42 играх
сегодня, 06:45Видео
Тренин в матче против «Анахайма»: 3-й гол в сезоне, ассист, 5 хитов и «+3» за 12:14. У него 14 очков в 42 играх
сегодня, 06:30Видео
Юров сделал 1-й дубль в НХЛ – в матче с «Анахаймом». У него 6+9 в 35 играх в сезоне
сегодня, 06:20Видео
НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Флориду» на открытом воздухе в Майами, «Миннесота» забросила 5 шайб «Анахайму», «Вегас» уступил «Сент-Луису»
сегодня, 06:19
Поражение «Аль-Насра» Роналду, слова главы МОК про россиян, дубль Панарина в «Зимней классике», Кузнецов может перейти в «Салават» и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл 5-й матч подряд, дальше – «Вашингтон». Команда Кенневилла идет 6-й на Западе
34 минуты назад
Джонс получил травму в 900-м матче в НХЛ – в «Зимней классике» против «Рейнджерс». Защитник «Флориды» вошел в состав США на ОИ-2026
сегодня, 08:03
Зибанежад и Панарин с 3+2 и 2+1 в «Зимней классике» стали 1-й и 2-й звездами дня в НХЛ. Куинн Хьюз с 0+4 признан 3-й звездой
сегодня, 07:35
«Рейнджерс» выиграли 6 из 6 матчей на открытом воздухе, в том числе 3 из 3 – в рамках «Зимней классики». Клуб лидирует в НХЛ по числу побед в таких играх
сегодня, 07:22
«Сиэтл» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Ламберта идет в зоне плей-офф на Западе
сегодня, 07:10
Куинн Хьюз набрал 0+4 в матче с «Анахаймом» и обновил рекорд для защитников «Миннесоты» по ассистам за игру. У него 11 очков и «+7» в 10 играх за клуб
сегодня, 06:55
Гавриков сделал 5 блоков в матче «Зимней классики» против «Флориды». У него 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 20:55
сегодня, 05:34
В 1/2 финала МЧМ-2026 Канада сыграет с Чехией, Швеция – с Финляндией
сегодня, 04:55
Сборная Канады разгромила Словакию (7:1) в 1/4 финала МЧМ. На двух предыдущих турнирах канадцы вылетали на этой стадии
сегодня, 04:45
«Ванкувер» продлил Линуса Карлссона на 2 года с кэпхитом 2,25 млн долларов. У 26-летнего форварда 9+7 в 36 играх в этом сезоне
сегодня, 03:34