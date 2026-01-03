Шестеркин отразил 36 из 37 бросков «Флориды» в матче «Зимней классики». Он 9-й вратарь в истории НХЛ с 2+ победами в играх на открытом воздухе

Игорь Шестеркин отразил 36 из 37 бросков «Флориды» в матче «Зимней классики».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

30-летний россиянин отразил 36 из 37 бросков (97,3%). Победа стала для него 17-й в 33 играх в текущем сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).

Матч на открытом воздухе стал для Шестеркина вторым в карьере. В феврале 2024 года он защищал ворота «Рейнджерс» в матче Stadium Series против «Айлендерс» (6:5 ОТ).

Игорь стал 9-м вратарем в истории лиги с 2 или более победами в таких играх и 1-м россиянином в этом списке.

Также в него входят Хенрик Лундквист (4), Крэйг Андерсон (3), Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 2), Брэйден Холтби (2), Фредерик Андерсен («Каролина», 2), Тай Конклин (2), Джонатан Куик («Рейнджерс», 2) и Туукка Раск.