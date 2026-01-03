В 1/2 финала МЧМ-2026 Канада сыграет с Чехией, Швеция – с Финляндией
На МЧМ-2026 определился состав полуфинальных пар.
Стали известны все участники 1/2 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).
Команда хозяев, выигравшая два предыдущих турнира, уступила Финляндии в 1/4 финала (3:4 ОТ) и не попала в топ-4 впервые с 2022 года.
Молодежная сборная России не участвует в турнире с 2022 года.
Пары 1/2 финала выглядят следующим образом:
Швеция – Финляндия
Команды встречались на этой же стадии на прошлом турнире, верх взяли финны – 4:3 ОТ.
Канада – Чехия
На двух предыдущих турнирах канадцы проигрывали чехам в 1/4 финала.
Матчи пройдут 4 января.
