В 1/2 финала МЧМ-2026 Канада сыграет с Чехией, Швеция – с Финляндией

На МЧМ-2026 определился состав полуфинальных пар.

Стали известны все участники 1/2 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).

Команда хозяев, выигравшая два предыдущих турнира, уступила Финляндии в 1/4 финала (3:4 ОТ) и не попала в топ-4 впервые с 2022 года .

Молодежная сборная России не участвует в турнире с 2022 года.

Пары 1/2 финала выглядят следующим образом:

Швеция – Финляндия

Команды встречались на этой же стадии на прошлом турнире, верх взяли финны – 4:3 ОТ.

Канада – Чехия

На двух предыдущих турнирах канадцы проигрывали чехам в 1/4 финала.

Матчи пройдут 4 января.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026