Сборная Канады разгромила Словакию (7:1) в 1/4 финала МЧМ. На двух предыдущих турнирах канадцы вылетали на этой стадии
Сборная Канады впервые с 2023 года вышла в полуфинал молодежного чемпионата, разгромив Словакию (7:1) в 1/4 финала.
На двух предыдущих турнирах канадцы вылетали на стадии четвертьфинала, оба раза проиграв Чехии.
В этом году турнир проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
