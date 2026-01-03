  • Спортс
  • Сборная Канады разгромила Словакию (7:1) в 1/4 финала МЧМ. На двух предыдущих турнирах канадцы вылетали на этой стадии
Сборная Канады впервые с 2023 года вышла в полуфинал молодежного чемпионата, разгромив Словакию (7:1) в 1/4 финала. 

На двух предыдущих турнирах канадцы вылетали на стадии четвертьфинала, оба раза проиграв Чехии. 

В этом году турнир проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
