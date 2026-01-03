Зибанежад набрал 3+2 в матче «Зимней классики» с «Флоридой». Швед сделал 1-й хет-трик в истории мероприятия и обновил рекорд по очкам для игр НХЛ на открытом воздухе
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад набрал 5 (3+2) очков в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.
32-летний швед был признан первой звездой встречи. Он стал первым игроком, сделавшим хет-трик и набравшим 5 очков в «Зимней классике» (проводится с 2008 года).
5 очков стали рекордом и в целом для матчей лиги на открытом воздухе (включая игры «Классики наследия», Stadium Series и NHL Outdoors).
Зибанежад перекрыл достижение Джордана Кайру (2022 год, «Сент-Луис», 4 очка, «Зимняя классика»).
Хет-трик в матчах на открытом воздухе зафиксирован в 3-й раз. Ранее в актив их записали Тайлер Тоффоли (2020, «Лос-Анджелес», Stadium Series) и Давид Пастрняк (2021, «Бостон», NHL Outdoors at Lake Tahoe).